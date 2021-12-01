Galatasaraylı Sacha Boey ilk yarıyı kapattı!

Galatasaray'da uzun süredir sakat olduğu için sahalardan uzak kalan Sacha Boey ilk yarıyı kapattı. Fransız futbolcunun ülkesinde yoğun bir tedavi süreci yaşadığı belirtildi.
Galatasaray'da uzun süredir sakat olduğu için sahalardan uzak kalan Sacha Boey ilk yarıyı kapattı. Fransız futbolcunun ülkesinde yoğun bir tedavi süreci yaşadığı belirtildi.
Hürriyet'in haberine göre 21 yaşındaki sağ bek oyuncunun uyluğunda meydana gelen sakatlık nedeniyle lisansı çıktıktan sonraki süreçte sarı kırmızılıların oynadığı 23 karşılaşmanın 15'inde forma giyemedi.