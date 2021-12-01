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Galatasaraylı Sacha Boey ilk yarıyı kapattı!

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Sacha Boey, sakatlıklardan kurtulamıyor. Fransız sağ bekin son sakatlığının ardından ülkesinde yoğun bir tedavi süreci yaşadığı ve ilk yarıyı kapattığı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 11:54
Galatasaraylı Sacha Boey ilk yarıyı kapattı!

Galatasaray'da uzun süredir sakat olduğu için sahalardan uzak kalan Sacha Boey ilk yarıyı kapattı. Fransız futbolcunun ülkesinde yoğun bir tedavi süreci yaşadığı belirtildi.

Galatasaraylı Sacha Boey ilk yarıyı kapattı!

Hürriyet'in haberine göre 21 yaşındaki sağ bek oyuncunun uyluğunda meydana gelen sakatlık nedeniyle lisansı çıktıktan sonraki süreçte sarı kırmızılıların oynadığı 23 karşılaşmanın 15'inde forma giyemedi.

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