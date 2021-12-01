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Galatasaray transfer rotasını çizdi! Lazio maçından sonra 4 takviye...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ederken, gözünü Lazio maçına dikti. Galatasaray teknik ekibi ve yönetim, Lazio maçının ardından gruptan lider çıkılması halinde transfer için düğmeye basacak. Galatasaray'ın transfer tahtasında 4 mevkii için önemli adaylar bulunuyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 11:50
Galatasaray transfer rotasını çizdi! Lazio maçından sonra 4 takviye...

Bir yandan Süper Lig'de inişli çıkışlı performans sergileyen Galatasaray, diğer yandan gözünü UEFA Avrupa Ligi'nde dikmiş durumda.

Cimbom, son olarak Marsilya'yı farklı mağlup ederken, bu kulvarda ulaşabileceği en uç noktaya gitmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaraylı kurmaylar, Lazio maçı ile beraber takımın gruptan çıkması halinde, transfer için kolları sıvayacak.

4 MEVKİİYE TAKVİYE
Eğer sarı-kırmızılılar Lazio'ya yenilmez ve grubu lider tamamlarsa sol bek, ön libero, kanat oyun kurucusu ve forvet transferleri kaçınılmaz olacak.

En az bir tane deneyimli, tecrübeli, takımın saha içindeki lideri olacak bir oyuncu transfer edilecek. Bu kez gençleşme operasyonun dışına çıkılacak. Ancak grup ikinci tamamlanırsa transfer sayısı da düşecek.

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