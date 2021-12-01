GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da ocak operasyonu! İki isim listede Gamid Agalarov ve Hamdi Fathi

Üst üste yaşadığı kayıplarla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Galatasaray gözünü ara transfere çevirmiş durumda... FORVET HATTI SIKINTILI

Gol yollarında yaşadığı büyük sorun nedeniyle devre arasında kanat-forvet takviyesi yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre yönetim, scout ekibinin önerisi sonrasında gündeme gelen Gamid Agalarov'u gözüne kestirdi. Rusya Ligi'nde Ufa takımının formasını giyen 21 yaşındaki Rus yıldız bu sezon attığı 13 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray, Ufa ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Agalarov için bonservis pazarlıklarına start verdi.



BU SEZON 13 GOL ATTI

Ruslar'ın kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı, Sarı-Kırmızılılar'ın ise 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ara transfer döneminde orta alanı da takviye etmeyi planlayan Cimbom'un listesindeki son isim Hamdi Fathi oldu.

