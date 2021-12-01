Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un sağına Andreas Skov Olsen

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un sağına Andreas Skov Olsen

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Andreas Skov Olsen oldu. Cimbom Danimarkalı futbolcuyu 2 yıl önce de transfer etmek istemişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un sağına Andreas Skov Olsen

Sağ kanatta Morutan ve Feghouli'yi değişmeli oynatan teknik direktör Fatih Terim, Yeni Malatya maçında Barış Alper'e şans verdi ancak istediği verimi yine alamadı.

Sabah'ın haberine göre; Devre arasında bu bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, listedeki diğer iki isim olan Dennis Man ve Ola Solbakken'le birebir aynı özellikleri taşıyan Andreas Skov Olsen'i gündemine aldı.

Cimbom, iki sene önce de Olsen'i kadrosuna katmak istemiş, ancak Bologna 6 milyon Euro bonservis bedeli ile işi bitirmişti.

Danimarkalı futbolcunun genç ve solak olması, adını Man ve Solbakken'den bir adım öne çıkarıyor. Galatasaray'ın, 21 yaşındaki futbolcu için devre arasında girişimlere başlayacağı belirtildi.

ANDREAS SKOV OLSEN KİMDİR?

Nordsjaelland'ın altyapısından yetişen Olsen, Temmuz 2019'da transfer olduğu Bologna ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Hızlı, bitirici futbolu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta görev yaptı ancak sadece 2'sinde ilk 11'de yer aldı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe, Vitor Pereira'dan önce onu istemişti! Takımını zirveye taşıdı
BioNTech kurucusu Uğur Şahin'den flaş Omicron açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor