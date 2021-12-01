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Cimbom gol atamaz oldu

Elinde üç golcüsü var ligdeki 10 takımdan daha az gol attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Cimbom gol atamaz oldu
Avrupa'da başarılı bir performans göstermesine karşın Türkiye liginde dökülen Galatasaray gol yollarında adeta kurudu. Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu gibi üç önemli silahı bulunan sarı-kırmızılılar, son 3 maçında galibiyet alamazken sadece 2 gol atabildi. Son olarak Yeni Malatya kilidini açamayan ve golsüz berabere kalan Cimbom, ligde geride kalan 14 haftada sadece 14 gol ulabildi. Bu sayı, Süper Ligdeki 10 takımdan daha az... Aslında sarı-kırmızılılar maç başına şut yüzdesinde Trabzonspor (14.7), Beşiktaş'ın (14.5) hemen ardında... Ama bu durum gol atmaya yaramıyor.
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