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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray için flaş Ianis Hagi iddiası!

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Geleceğin kadrosunu kurmak için genç futbolcuları kadrosuna katmaya devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar için bomba bir iddia gündeme geldi. Cimbom'n Ianis Hagi için devrede olduğu yazıldı. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 17:57 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 18:03
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray için flaş Ianis Hagi iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Cimbom bir yandan da transfer çalışmalarına gaz verdi.

Geleceğin Galatasaray'ını kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar için bomba bir iddia ortaya atıldı.

OCAK HAMLESİ

İskoçya basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Ianis Hagi için ocak ayında girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

Haberde Ianis Hagi'nin Rangers için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunun altı da çizildi.

Bu sezon Rangers forması ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu takımına 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Ianis Hagi'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.

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