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GALATASARAY HABERLERİ: Gigi Becali açıkladı! "Morutan'ı Galatasaray'a ucuza sattım çünkü..."

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, sezon başında Olimpiu Morutan'ı 3.5 milyon euro bedelle transfer etmişti. Olimpiu Morutan'ın menajeri Gigi Becali, Rumen basınına yaptığı konuşamda genç yıldızın Galatasaray'a neden 'ucuza satıldığını' açıkladı. İşte Olimpiu Morutan - Galatasaray transferinin perde arkasına dair o sözler... (Ömer Aykut Özaşkın | Dış haberler)

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 12:12 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 12:16
GALATASARAY HABERLERİ: Gigi Becali açıkladı! "Morutan'ı Galatasaray'a ucuza sattım çünkü..."

Galatasaray'ın sezon başında gençleştirme operasyonu için kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'a ilişkin, Gigi Becali konuştu. Genç yeteneğin menajeri yaptığı konuşmada, oyuncusunu neden 'ucuza sattığını' açıkladı.

Rumen Digisport'a konuşan Gigi Becali, Morutan'ı 3.5 milyon euroya satmış ve Galatasaray'ın yakaladığı başarılara göre kontratına prim şartı koşmuştu. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazandığı için Becali'ya 500 bin euro ödedi. Bununla beraber Morutan, Galatasaray formasıyla 15 müsabakada forma giydi ve bunun için de 600 bin euro ödenecek.

Edinilen bigilere göre Morutan'ın toplam ücreti, transferde elde edilebilecek maksimum gelir bonuslar dahil 5.7 milyon euro.

"MORUTAN'I SATTIM ÇÜNKÜ..."
Becali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "20 kişilik oyuncu grubum varsa, onları 40'a satarım. Ben, Dennis Man'ı 11 milyon euroya sattım çünkü Morutan'a yer açılsın istedim. Sonra Cordea geldi, Cordea'ya da yer açmak için Morutan'ı sattım. Şu anda elimde 20-30 milyona satılacak oyuncu kalmadı." dedi.

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