GALATASARAY HABERLERİ: Tümer Metin'den Sofiane Feghouli sözleri! "Yollar ayrılmalı"

Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı Tivibu Spor'da değerlendirdi. Tümer Metin, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli için 'yollar ayrılmalı' ifadelerini kullandı. İşte Tümer Metin'in sözleri...

"KAPANAN SAVUNMAYI AÇMANIN YOLLARI VAR"

"Marsilya'ya oynadığınız oyunu, Malatya'ya oynayamıyorsunuz. Başka bir oyun oynamanız gerekiyor. Kapanan savunmayı açmanın yolları var. Adam eksilteceksin. Son 20 dakikada Malatya'nın çıkmaya niyeti yokken, Taylan savunma önünden saklanarak falan top aldı. Oralar, adam eksilten oyuncuların işi."

"KENAR ORGANİZASYONUNDA DA SIKINTI VAR"

"Maç, 0-0'a kilitlenmişken etkili ayaklar topla buluşup, çekip şut atmayı denemelidir. Bir vurursun, golü yapar gelirsin. Kenar organizasyonu gerekiyordu. İki kanat beki de kötü bir gece geçirdi Galatasaray'ın. Kenar organizasyonunda da sıkıntı var. Hem oyuncu hem de organizasyon açısından sıkıntı var. Üçgen, sıfıra inme göremiyoruz. Bir tane getirdiler, o da direkten döndü."





"20 TANE CANER ORTASI YAPACAKSIN"

"Diagne oynuyor Galatasaray'da. Birebirde çok mu etkili? Hayır. Uzun mesafede inanılmaz mı gider, gitmez. Diagne'ye göre oyun diye bir şey olması lazım. Kenara ineceksin, cüsse avantajını kullanacaksın. Atacaksın 20 tane oraya orta. 20 tane Caner ortası yapacaksın oraya. Onu da yapmadı Galatasaray. Bu argümanların hiçbiri yapılmadığında da 2 puanı bırakıyorsun zaten."

"FEGHOULI İLE YOLLARI AYIRIRIM"

"Az önce Feghouli, 2 sene yatmış dendi. Bence hala yatıyor. Kontratı garantiledi söylemlerine katılmıyorum. Ben olsam yolları ayırırım Feghouli'yle. Teşekkür ederim katkıları için."

"DÜNDEN RAZI OLURDU"

"Maçtan önce 'Sahaya çıkmayın, 1 puan verelim' deseler Malatya'ya dünden razı olurdu. Ben Malatya'yı nasıl eleştireyim ki, savunma yaptı diye. Alabilecekleri 1 puanın derdindeler."



"BU TİP MAÇLARI YENMEN LAZIM"

"Malatya'nın maçı güzelleştirmek gibi bir gayesi olmayabilir, normaldir. Şampiyon olacaksan, hedef takımıysan bu tip maçları yenmen lazım. Ben senelerde ensemde nefesle oynadım. Sürekli kapalı savunmayı açmaya oynadım. Dominant oyun, senin oyunun olacak."

"KİMSENİN ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Set oyununun nasıl oynanması gerektiğini Türkiye'de antrenmanda kimsenin çalıştığını düşünmüyorum. Alaçatı'da denize giriyorken Ergin Hoca'yı görmüştüm. Yüzdü geldi, ayaküstü yarım saat konuştuk. "Sizin çizdiğiniz seti futbolda uygulayabilir miyiz?" diye sordum. "Çok rahat yapılır" dedi. Neden hocalarımız buna başvurmaz?"

"BUNDAN 8-10 TANE YAPILMASI LAZIM"

"Emre Kılınç'a 45 dakika geldi. Bu 45'i de iyi oynamak zorunda. Yüzde 100 iyi oynamak zorunda. 5 oyuncu değiştirme hakkı varken, rotasyona gidiliyorken ülkenin kanayan yaralarından birisi de sabit oyun. Takımlarımızın çok rahat anlatılabilir oyunları olması lazım. Kapanan takıma karşı oyuncunun bireysel performansı üzerinden konuşuyoruz. Bu olmamalı. Aanholt bugünün kötülerinden ama Diagne'nin direkten dönen pozisyonunda başrol o. Bundan 8-10 tane yapılması lazımdı."

"KADRO MÜHENDİSLİĞİNDE SIKINTI VAR"

"Fatih Hoca takımlarında kimse kolay kolay düşmez. Galatasaray'ın kadro mühendisliğinde sıkıntı var. Bu oyuncu grubu ve mühendislik sadece geçiş oyununa müsait gibi duruyor. Topun arkasına geçen takımlara karşı zaman zaman geçen seneden beri de sıkıntı yaşıyor Galatasaray."

"KARŞILIĞI PENALTI OLMALIDIR"

"Sadık topa vurdu diyen çıkacaktır ama o şiddetle gelişin karşılığı penaltı olmalıdır. VAR'ın yorumunu katmasını istiyorlar. Maçın hakeminin kararına VAR'ın yorumu katılsın isteniyor. Bundan hemen uzaklaşılması lazım. Adalet diye bir yola çıktılar VAR'la ilgili. Her kararı VAR da hakem de verse oradan dönsün isteniyor. Yöneticiler, takımlar ve oyuncuların birçoğu VAR protokolünden bir haberler."