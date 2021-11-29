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Galatasaray haberleri | Rumen basınından Fatih Terim eleştirisi! "Skandal"

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Rumen basını, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica ile Galatasaray'ın yıldızları Cicaldau ve Morutan'ın karşılaşmasına özel yer ayırırken Fatih Terim'e de flaş eleştirilerde bulunuldu. İşte detaylar... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:22 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:28
Galatasaray haberleri | Rumen basınından Fatih Terim eleştirisi! "Skandal"

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Sarı kırmızılılar bu puan kaybıyla beraber zirvenin bir hayli uzağında kaldı.

Sumudica, Cicaldau ve Morutan için karşılaşmaya geniş yer ayıran Rumen basını, teknik direktör Fatih Terim'in Morutan'a süre vermemesini 'skandal' kelimesiyle eleştirdi.

Haberde; maçın 0-0 sona ermesinde Fatih Terim'in yanlış tercihlerinin etkili olduğu ve Morutan kararının skandal olduğu vurgulandı. Bu sonucun ardından Terim'e yapılan eleştirlerin de bir hayli arttığı belirtildi;

"SESLER ÇOĞALIYOR"

"Tatmin edici olmayan sonuçla birlikte efsanevi Türk teknik direktör Fatih Terim'e yapılan eleştiriler artıyor. Bunun son sebebi de Olimpiu Morutan... Oyunda bir tutarlılığı olmasa da belirleyici anlarda sahne alabiliyor. Galatasaray taraftarları da Fatih Terim'in Morutan tercihinde yanıldığını düşünüyor."

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