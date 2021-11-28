Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı öncesi Selçuk İnan konuştu! "İnşallah kazanacağız"

Galatasaray yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Yeni Malatyaspor maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler...

"Perşembe günkü maçtan sonra, bence daha da önemli oldu bizim için. O tür maçların daha da önemli olması için, bu maçları kazanmalısınız. Malatya, zor bir deplasman. İki maçtır istediğimiz sonuçları alamadık. İnşallah bu maçı alacağız.

Yoğun bir fikstürden geldik. Oyuncularımızı dinlendirme fırsatı yakalayamadık. Performans ekibiyle yaptığımız istişare sonucu bazı isimleri dinlendirme kararı aldık."