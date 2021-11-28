Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Marsilya zaferi ile moral kazanan Aslan, zorlu mücadeleyi de kazanarak ligde yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? İlk 11'de kimler var? İşte detaylar...

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR - Ertaç, Hadadi, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Hafes, Jospin, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Mounir

GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Babel, Diagne



📺 YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar mücadele öncesi ve sonrasında fotomac.com.tr'de yer alacak.

👤 YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR LİGDE 9. RANDEVU

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 12 golüne, sarı-siyahlılar 6 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul'daki müsabakayı 3-1'lik skorla kazanmıştı.

GALATASARAY SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

Galatasaray ligde oynadığı sın 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti. Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybederken, Fatih Karagümrük ile de berabere kaldı. Galatasaray ligde bu sezon deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Cimbom ligde dış sahada en sonra Fatih Karagümrük ile karşılaşmış, 1-1 sona ermişti.

FATİH TERİM CEZALI

Fenerbahçe derbisinde hakem ile yaşanan diyalog sonrasında kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim 6 maç ceza aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında takımının başında olamayacak.

GALATASARAY'DA 3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 15. haftada oynayacakları Altay karşılaşmasında görev alamayacak. Galatasaray'da ayrıca tedavilerine devam eden Sacha Boey ile Arda Turan oynayamayacak.

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