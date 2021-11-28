İlk yarıyı kapadı

Fatih Terim, ligin ilk yarısının son 6 haftasında Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımının başında yer alamayacak. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayacağı mücadelede takımının başında sahaya çıkabilecek.
Fatih Terim, ligin ilk yarısının son 6 haftasında Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımının başında yer alamayacak. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayacağı mücadelede takımının başında sahaya çıkabilecek.