Haberler Galatasaray İlk yarıyı kapadı

İlk yarıyı kapadı

Fatih Terim, ligin ilk yarısının son 6 haftasında Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımının başında yer alamayacak. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayacağı mücadelede takımının başında sahaya çıkabilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
İlk yarıyı kapadı
Fatih Terim, ligin ilk yarısının son 6 haftasında Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmalarda takımının başında yer alamayacak. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayacağı mücadelede takımının başında sahaya çıkabilecek.
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