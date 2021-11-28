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Gol silahı Diagne

Galatasaray'da Marsilya maçına ilk 11'de başlayan ve başarılı bir performans sergileyen Mbaye Diagne özgüven tazeledi. Uzun süre sonra 90 dakika sahada kalan Senegalli golcü, Marsilya karşısında golle buluşamasa da oynadığı istekli futbolla teknik heyet ve taraftarın büyük beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarların da büyük destek verdiği tecrübeli forvet, bugün yine ilk 11'de olacak ve bu kez golleriyle camiayı coşturmayı hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
Gol silahı Diagne
Galatasaray'da Marsilya maçına ilk 11'de başlayan ve başarılı bir performans sergileyen Mbaye Diagne özgüven tazeledi. Uzun süre sonra 90 dakika sahada kalan Senegalli golcü, Marsilya karşısında golle buluşamasa da oynadığı istekli futbolla teknik heyet ve taraftarın büyük beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarların da büyük destek verdiği tecrübeli forvet, bugün yine ilk 11'de olacak ve bu kez golleriyle camiayı coşturmayı hedefliyor.
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