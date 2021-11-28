GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Ianis Hagi'yle ilgileniyor! Cimbom'a 4 rakip

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Marsilya'yı ise 4-2'lik skorla yenmişti. Ligdeki konumundan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı.

Galatasaray'ın ocak ayı transfer dönemi için listesinde birçok isim yer alırken İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Daily Record, Galatasaray'ın zaman zaman kulübün gündemine gelen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ianis Hagi ile ilgilendiğini duyurdu.