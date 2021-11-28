GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Ianis Hagi'yle ilgileniyor! Cimbom'a 4 rakip

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Marsilya'yı ise 4-2'lik skorla yenmişti. Ligdeki konumundan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı.
Galatasaray'ın ocak ayı transfer dönemi için listesinde birçok isim yer alırken İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Daily Record, Galatasaray'ın zaman zaman kulübün gündemine gelen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ianis Hagi ile ilgilendiğini duyurdu.
İskoç takımı Rangers'ta forma giyen ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis'le ilgilenen takımlar Aslan'la sınırlı değil. Haberde Lyon, Aston Villa, Sevilla ve Roma'nın da genç Rumen'i yakından takip ettiği bildirildi.