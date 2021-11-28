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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Ianis Hagi'yle ilgileniyor! Cimbom'a 4 rakip

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ocak ayı transfer dönemi öncesi çalışmalara başlayan Galatasaray'ın, efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yle ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu transferde 4 önemli rakibi de var. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 14:36
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Ianis Hagi'yle ilgileniyor! Cimbom'a 4 rakip

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Marsilya'yı ise 4-2'lik skorla yenmişti. Ligdeki konumundan memnun olmayan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Ianis Hagi'yle ilgileniyor! Cimbom'a 4 rakip

Galatasaray'ın ocak ayı transfer dönemi için listesinde birçok isim yer alırken İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Daily Record, Galatasaray'ın zaman zaman kulübün gündemine gelen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ianis Hagi ile ilgilendiğini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Ianis Hagi'yle ilgileniyor! Cimbom'a 4 rakip

İskoç takımı Rangers'ta forma giyen ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis'le ilgilenen takımlar Aslan'la sınırlı değil. Haberde Lyon, Aston Villa, Sevilla ve Roma'nın da genç Rumen'i yakından takip ettiği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Ianis Hagi'yle ilgileniyor! Cimbom'a 4 rakip

Öte yandan transferde en şanslı takımın Aston Villa olduğuna vurgu yapıldı. Takımın başına yeni geçen Steven Gerrard'ın, eski öğrencisini İngiltere'ye getirmek için büyük çaba harcadığı bildirilirken Ianis Hagi'nin de Gerrard'la yeniden çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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