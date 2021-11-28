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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a tur hediyesi: Gedson Fernandes!

Galatasaray transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, gruptaki son maçında Lazio deplasmanında liderlik için sahaya çıkacak. Cimbom grubunu lider bitirmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16'ya kalacak. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-kırmızılılar Gedson Fernandes transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Portekizli yıldız için 8 milyon Euro bütçe ayıran Galatasaray, devre arasında Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a tur hediyesi: Gedson Fernandes!

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek 2. turu garantileyen Galatasaray şu ana kadar 16 milyon Euro gelire hak kazandı. Devre arasında kadroyu güçlendirmek isteyen Fatih Terim'in raporu üzerinde çalışan yönetim, Gedson Fernandes'i bu kez bitirmek için atağa kalktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a tur hediyesi: Gedson Fernandes!

RANDEVU ALINDI

Takvim'in haberine göre; elde edilen gelirin bir kısmını transferde kullanma kararı alan Sarı-Kırmızılılar'ın Portekizli futbolcu için 8 milyon Euro bütçe ayırdığı ortaya çıktı. İddialara göre yönetim, Benfica'dan randevu aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a tur hediyesi: Gedson Fernandes!

GEDSON KOLAYLIK İSTEYECEK

Kısa süre içinde Benfica ile masaya oturması beklenen yönetimin resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Gedson'un da Galatasaray'a gitme konusunda Portekiz kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenildi.

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