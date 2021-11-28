GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a tur hediyesi: Gedson Fernandes!

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek 2. turu garantileyen Galatasaray şu ana kadar 16 milyon Euro gelire hak kazandı. Devre arasında kadroyu güçlendirmek isteyen Fatih Terim'in raporu üzerinde çalışan yönetim, Gedson Fernandes'i bu kez bitirmek için atağa kalktı.
RANDEVU ALINDI
Takvim'in haberine göre; elde edilen gelirin bir kısmını transferde kullanma kararı alan Sarı-Kırmızılılar'ın Portekizli futbolcu için 8 milyon Euro bütçe ayırdığı ortaya çıktı. İddialara göre yönetim, Benfica'dan randevu aldı.
GEDSON KOLAYLIK İSTEYECEK
Kısa süre içinde Benfica ile masaya oturması beklenen yönetimin resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Gedson'un da Galatasaray'a gitme konusunda Portekiz kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenildi.