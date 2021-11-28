GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

Derbide tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, çift sarı kart cezası ile birlikte ligde 6 hafta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray, son 10 sezonda Terim'in tribünde olduğu 30 maçta sadece 13 galibiyet alırken, 10 beraberlik-7 yenilgi ile 41 puan kaybetti.
Derbide tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, çift sarı kart cezası ile birlikte ligde 6 hafta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray, son 10 sezonda Terim'in tribünde olduğu 30 maçta sadece 13 galibiyet alırken, 10 beraberlik-7 yenilgi ile 41 puan kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 deviren Galatasaray'da gözler lige çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip Yeni Malatyaspor'a konuk olacak ancak Fatih Terim takımın başında yer alamayacak. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve maç sonu yaşanan olaylar sebebiyle 6 maç ceza alan Terim, uzun süre takımını yalnız bırakacak. Aslan, tecrübeli teknik adamın yokluğunda oldukça zorlanıyor.
Sırasıyla Yeni Malatya, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demir ve Antalyaspor maçlarında cezalı duruma düşen Fatih Terim için sarı-kırmızılı kulüp Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Tahkim, Galatasaray'ın başvurusunu geri çevirirse tecrübeli çalıştırıcı, devreyi kapatacak. İmparator'un yokluğunda Malatya deplasmanında takımı yardımcı antrenörler, Necati Ateş-Selçuk İnan ikilisi saha kenarından idare edecek.