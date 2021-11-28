GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

BÜLENT TİMURLENK: SELÇUK İNAN AYAKTA OLMALI! Galatasaray'da Fatih Terim'in saha kenarındaki etkisini devam ettirebilecek yardımcısı yok; zaten Türk futbolunda da yok! Teknik direktörler ve futbolcular, Türkiye'de dibe vurmuş hakemlerin hataları yüzünden sürekli ceza alıyorlar.





Fahiş hatalar yapan hakemler ertesi hafta maç alırken teknik adamlara ceza yağıyor. Burada bir adaletsizlik var. Galatasaray, Süper Lig'de çok kritik bir virajda. 11 puan gerideki bir takımın geçmiş sezonlarda olduğu gibi 8 maçlık bir galibiyet serisine yine ihtiyacı var.



