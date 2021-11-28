Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda derbi maçında Crespo'nun golünden sonra teknik direktör Fatih Teirm kırmızı kart görmüştü. Kırmızı kartın ardından Galatasaray'da 6 maç ceza alan Fatih Terim'in yokluğu Aslan'ı düşündürüyor. Daha önce de benzer cezalar alan deneyimli hocanın yokluğu Cimbom'u zorlamıştı ve bu da sonuçlara yansımıştı. İşte Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 10:43 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 10:44
GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

Derbide tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, çift sarı kart cezası ile birlikte ligde 6 hafta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray, son 10 sezonda Terim'in tribünde olduğu 30 maçta sadece 13 galibiyet alırken, 10 beraberlik-7 yenilgi ile 41 puan kaybetti.

GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 deviren Galatasaray'da gözler lige çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip Yeni Malatyaspor'a konuk olacak ancak Fatih Terim takımın başında yer alamayacak. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve maç sonu yaşanan olaylar sebebiyle 6 maç ceza alan Terim, uzun süre takımını yalnız bırakacak. Aslan, tecrübeli teknik adamın yokluğunda oldukça zorlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

Sırasıyla Yeni Malatya, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demir ve Antalyaspor maçlarında cezalı duruma düşen Fatih Terim için sarı-kırmızılı kulüp Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Tahkim, Galatasaray'ın başvurusunu geri çevirirse tecrübeli çalıştırıcı, devreyi kapatacak. İmparator'un yokluğunda Malatya deplasmanında takımı yardımcı antrenörler, Necati Ateş-Selçuk İnan ikilisi saha kenarından idare edecek.


GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

LEVENT TÜZEMEN: SKANDAL KURAL DEĞİŞMELİ

Fatih Terim, vücut dilini iyi kullanan, kenarda oyuncuları ile iletişimini hiç bırakmayan bir teknik adam. Kulübede olmadığında oyuncular, kontrolü kaybediyor. Özellikle genç oyuncular, Terim'in ikazlarıyla aynı hatayı tekrarlamıyor.

GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

1- Kırmızı kartla oyundan atılan oyuncu soyunma odasına girene kadar maç başlamıyor. Oyuncu kulübede oturamıyor.


GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

Selçuk İnan, Terim'in vereceği direktifler doğrultusunda oyunu sürekli ayakta takip edip oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyarmalıdır. TFF'nin disiplin uygulamalarında ciddi çelişkiler var.


GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

2- Oyundan atılan teknik adam olunca, soyunma odasına giderse ceza alıyor.


GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

3- Maç içinde teknik adam oyundan atılırsa kurallar kulübenin arkasındaki tribüne çıkmasına izin veriyor.


GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

4- Cezalı olduğu maçta teknik adama 'kulübenin arkasında görev yapamazsın, kendine başka yer bul' deniyor. Bu skandal kuralın değişmesi gerekiyor.


GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

BÜLENT TİMURLENK: SELÇUK İNAN AYAKTA OLMALI!

Galatasaray'da Fatih Terim'in saha kenarındaki etkisini devam ettirebilecek yardımcısı yok; zaten Türk futbolunda da yok! Teknik direktörler ve futbolcular, Türkiye'de dibe vurmuş hakemlerin hataları yüzünden sürekli ceza alıyorlar.

GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

Fahiş hatalar yapan hakemler ertesi hafta maç alırken teknik adamlara ceza yağıyor. Burada bir adaletsizlik var. Galatasaray, Süper Lig'de çok kritik bir virajda. 11 puan gerideki bir takımın geçmiş sezonlarda olduğu gibi 8 maçlık bir galibiyet serisine yine ihtiyacı var.

GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

Deplasmanlarda bu kadar puan kaybetmişken şimdi Fatih Terim'siz böyle bir seri yakalayabilirler mi? Bu ancak bütün lig maçlarını UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio, Marsilya maçı kafası ile oynamalarına bağlı. Fatih Terim'in yokluğunda kenarda ayakta Selçuk İnan olmalı. Eski kaptan, önemli bir sınavdan geçecek.


GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

SON TAKTİK OTOBÜSTE

Cezalı Fatih Terim, oyuncuları ile son kez takım otobüsünde görüşecek. Stada gidene kadar son konuşmasını yapacak olan deneyimli teknik adam, takımı yardımcılarına emanet edip ardından da kendisine ayrılan locada maçı takip edecek.

GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

G.Saray ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Aslan bu maçlarda 5 kez kazanırken sarı-siyahlılar ise 2 galibiyet aldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti...

GALATASARAY HABERİ: İşte Aslan'ı bekleyen büyük tehlike! Fatih Terim'in cezası sonrası... (GS spor haberi)

MALATYA'DA DEV DESTEK!

Aslan, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı son idmanla tamamladı. Metin Oktay Tesisleri'ndeki taktik çalışmanın ardından sarı-kırmızılı kafile Malatya'ya hareket etti. Galatasaray kafilesi, Malatya'da büyük coşkuyla karşılandı. (Sabah)

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş-Giresunspor maçı sonrası olay sözler! "Takımını sattı, kimse hakeme kızmasın" Sergen Yalçın, Necip Uysal, Ahmet Nur Çebi...
"Can güvenliği yoktu" diyen Orhan Gencebay: "90’larda bizi soydular sömürdüler"
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor