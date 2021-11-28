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GALATASARAY HABERİ: Christian Luyindama'nın cipine el konuldu! (GS spor haberi)

Süper Lig'de iyi bir grafiik çizemeyen Galatasaray'da flaş Christian Luyindama gelişmesi yaşandı... Demokratik Kongolu oyuncu Luyindama'nın lüks cipine, gümrükten son çıkartma tarihini geçirdiği için el konuldu. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 10:14 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 10:19
GALATASARAY HABERİ: Christian Luyindama'nın cipine el konuldu! (GS spor haberi)

Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın gümrükten son çıkartma tarihini geçirdiği Range Rover marka cipine trafikte el konuldu.

01 Otoyolu'nda 22 Kasım günü devriye görevi yapan polisler, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı yol ayrımında park etmiş 1 VER 764 plakalı cipi şüpheli gördü.

Gri renkli Range Rover marka cip emniyet şeridindeydi ve içerisinde bir kişi oturuyordu. Polisler cipin içende oturan kişinin kimliğini ve aracın evraklarını kontrol etti.

Cipin sürücü koltuğundaki kişi ise Galatasaraylı Christian Luyindama'ydı. Cip gümrük kayıtlarına göre, 22 Ocak 2021'de ülke dışına çıkarılmalıydı.

Hürriyet'in haberine göre; gümrük vakti geçtiği için ülkede kaçak konumuna düşen cip, polisler tarafından yediemin otoparkına çektirildi. Luyindama'ya da 'Yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak' suçundan 144 lira para cezası yazıldı ve hakkında adli tutanak düzenlendi.

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