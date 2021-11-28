Deplasman karnesi zayıf

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda sadece 2 galibiyet alabildi. Ayrıca 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 12 puan bırakmaktan kurtulamadı. Ligde dış sahada en son Fatih Karagümrük ile karşılaşmış 1-1 berabere kalmıştı.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda sadece 2 galibiyet alabildi. Ayrıca 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 12 puan bırakmaktan kurtulamadı. Ligde dış sahada en son Fatih Karagümrük ile karşılaşmış 1-1 berabere kalmıştı.