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Deplasman karnesi zayıf

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda sadece 2 galibiyet alabildi. Ayrıca 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 12 puan bırakmaktan kurtulamadı. Ligde dış sahada en son Fatih Karagümrük ile karşılaşmış 1-1 berabere kalmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
Deplasman karnesi zayıf
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda sadece 2 galibiyet alabildi. Ayrıca 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 12 puan bırakmaktan kurtulamadı. Ligde dış sahada en son Fatih Karagümrük ile karşılaşmış 1-1 berabere kalmıştı.
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