Avrupalı Galatasaray Malatya seferinde! İşte muhtemel 11

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray bugün deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş üstlenecek. Geçtiğimiz hafta derbi maçta sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden sarı-kırmızılılar, Marsilya'yı sahasında 4 golle geçerek büyük bir moral bulmuştu. Avrupa zaferinin ardından hız kesmek istemeyen Aslan, hem zirve ile açılan puan farkını eritmek hem e yeni bir galibiyet serisi oluşturmayı hedefliyor.

Teknık direktör Fatih Terim, bugün cezası dolayısıyla yedek kulübesinde olamayacak. Ligin 13. haftasında oynanan derbi mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edilen Terim, PFDK tarafından 5 maç ile cezalandırılmıştı. Çift sarı karttan, kırmızı kart görmesi nedeniyle de 1 maç daha cezası olan Terim, 6 müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Malatya karşısında takımından galibiyet isteyen başarılı çalıştırıcı, "Yeni Malatyaspor maçını kazanıp, ilk devrenin sonuna kadar sürecek bir galibiyet serisi oluşturmamız lazım. Bu maçta kayıp yaşarsak Marsilya zaferine gölge düşer" dedi.

MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYA: Ertaç Özbir, Haddadi, Sadık, Semih, Hafez, Aabıd, Mallan, Mustafa, Adem, Chouıar, Kubilay.



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Diagne.