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SPOR HABERİ - Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kafilesi belli oldu!

Spor haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu. Kafilede sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey yer almazken, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara,Gustavo Assunçao ile Fatih Öztürk de kafileye dahil edilmeyen isimler oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 14:49 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 15:12
SPOR HABERİ - Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kafilesi belli oldu!

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim, Malatya'ya götürülecek kadroda sakatlıkları bulunan Arda Turan ile Sacha Boey'un yanı sıra Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk'e yer vermedi.

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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