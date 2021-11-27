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Gedson’a çağrı ‘Gel kardeşim’

Yarım kalan sevda Gedson Fernandes, aklından G.Saray'ı çıkaramıyor. Portekizli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılıların Marsilya zaferi sonrası Instagram'da beğeni yağmuruna tuttu. Marcao kendisini kutlayan Gedson'a, "Gel kardeşim" cevabını verdi. 22 yaşındaki futbolcu için ocak ayında yeniden girişim yapılması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Gedson’a çağrı ‘Gel kardeşim’
Yarım kalan sevda Gedson Fernandes, aklından G.Saray'ı çıkaramıyor. Portekizli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılıların Marsilya zaferi sonrası Instagram'da beğeni yağmuruna tuttu. Marcao kendisini kutlayan Gedson'a, "Gel kardeşim" cevabını verdi. 22 yaşındaki futbolcu için ocak ayında yeniden girişim yapılması bekleniyor.
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