Gedson’a çağrı ‘Gel kardeşim’

Yarım kalan sevda Gedson Fernandes, aklından G.Saray'ı çıkaramıyor. Portekizli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılıların Marsilya zaferi sonrası Instagram'da beğeni yağmuruna tuttu. Marcao kendisini kutlayan Gedson'a, "Gel kardeşim" cevabını verdi. 22 yaşındaki futbolcu için ocak ayında yeniden girişim yapılması bekleniyor.
Yarım kalan sevda Gedson Fernandes, aklından G.Saray'ı çıkaramıyor. Portekizli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılıların Marsilya zaferi sonrası Instagram'da beğeni yağmuruna tuttu. Marcao kendisini kutlayan Gedson'a, "Gel kardeşim" cevabını verdi. 22 yaşındaki futbolcu için ocak ayında yeniden girişim yapılması bekleniyor.