GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin'den Galatasaray analizi! O yıldıza övgüler yağdırdı

ENDER BİLGİN - AVRUPALI Galatasaray, Fatih Terim'in de en başta söylediği gibi Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir gruptan lider çıkma hesapları yapıyor. Marsilya gibi Fransa Liginin geride kalan 13 haftasında 12 gol yemiş bir takıma, tek karşılaşmada 4 gol atmak sıradan bir performans değildir.

Sarı-kırmızılı takım maçın büyük bölümünde dinamik, baskılı ve agresif bir oyun sergiledi. Cicaldau orta vadede bu takımın en büyük silahı olacağını gösteren bir resital sundu. Diagne ve Feghouli kadro kurarken kendilerinin de mutlaka hesaba katılması gerektiğini kanıtladı. Muslera eski günlerinden kalma bir oyun çıkardı. Hem futbolcular hem de Fatih hoca ligde neden bu konsantrasyon ile oynayamıyor bilemiyorum ama Roma'da Lazio karşısında onları inanarak seyredebileceğimizi biliyorum.