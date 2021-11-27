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GALATASARAY HABERİ: Ve Mbaye Diagne kararı verildi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı henüz tam anlamıyla gösteremeyen fakat UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişemeler yaşanıyor... Marsilya karşısında iyi performansıyla geçer not alan Senegalli oyuncu, birinci santrfor oldu. Terim, zorunlu olmadıkça bu futbolcuyla maça başlama kararı aldı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 13:11
GALATASARAY HABERİ: Ve Mbaye Diagne kararı verildi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni gözüne kestirdi. Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen ve liderlik yolunda da büyük avantaj yakalayan Cim-Bom'da Avrupa'da başarı için yönetim şartları zorlama kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mbaye Diagne kararı verildi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Başkan Burak Elmas ve yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in devre arasındaki isteklerini yerine getirecek. Bu çerçevede Gedson Fernandes ile beraber bir 6 numara ve kanat oyuncusu takviyesi için gerekli olan maddi şartlar sağlanacak. Cim-Bom ayrıca Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın işini de devre arasında bitirmeye çalışacak.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mbaye Diagne kararı verildi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

PROJE MEYVESİNİ VERDİ

Sezon başında gençleştirme projesine giren ve önemli bonservisler veren sarı-kırmızılılar, bunun meyvesini de kısa sürede almaya başladı. Avrupa'daki başarı ile beraber oyuncular vitrine çıkarken futbolculara önümüzdeki dönemde çok sayıda teklif gelmesi bekleniyor. Başta Kerem ve Marcao olmak üzere Cicaldou, Nelssson, Morutan, Berkan ve Boey gibi genç isimlere astronomik teklifler geleceği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mbaye Diagne kararı verildi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

TERİM'İN HAYALİ

Galatasaray'ın başında daha önce UEFA Kupası'nı kaldıran Terim'in, UEFA Avrupa Ligi'ni gözüne kestirdiği ve bunun için de gruptan lider çıkılmasını önemli bir adım olarak gördüğü öğrenildi. Tecrübeli hocanın bu nedenle Avrupa başarısını ligden daha önemli gördüğü belirtildi.
Terim'i en çok mutlu eden noktanın ise genç oyuncularla bu hedeflerin kovalanması olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mbaye Diagne kararı verildi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

ÜÇ GALATASARAYLI 'HAFTANIN TAKIMI'NDA

Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da, 3 futbolcu haftanın takımına seçildi. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın takımı: Muslera (Galatasaray), Lala (Olympiakos), Marcao (Galatasaray), Realciuk (Olympiakos), Canales (Real Betis), Andrich (Bayer Leverkusen), Wirtz (Bayer Leverkusen) Feghouli (Galatasaray), Cherki (Lyon), Immobile (Lazio), Morelos (Rangers).

GALATASARAY HABERİ: Ve Mbaye Diagne kararı verildi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

DIAGNE YERİNİ GARANTİLEDİ

Milliyet'in haberine göre; Marsilya karşısında performansıyla sınıfı geçen Senegalli oyuncu, birinci santrfor oldu. Terim, zorunlu olmadıkça bu futbolcuyla maça başlama kararı aldı. Cim-Bom'da, Diagne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu arasındaki forvet kararsızlığı son buldu. Teknik direktör Fatih Terim, Senegalli futbolcuyu listenin başına koydu.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mbaye Diagne kararı verildi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

Marsilya maçında forvette görev alan Mbaye Diagne, performansıyla sınıfı geçti. Senegalli golcünün fizik gücüyle fark yaratması ve etkili olması beğeni toplarken, Fatih Terim de bundan sonra zorunlu olmadıkça maçlara Diagne ile başlama kararı aldı. Terim, Halil ve Muhammed'i ise bazı maçlarda Diagne ile beraber kullanacak veya bu iki ismi hamle oyuncusu olarak değerlendirecek. Zaman zaman çift forvet olarak oynanabilecek karşılaşmalarda bu iki isim arasından bir tercih yapacak olan sarı-kırmızılıların teknik patronu, girilen pozisyonların olumlu sonuçlanmasından da mutlu oldu.

GALATASARAY HABERİ: Ve Mbaye Diagne kararı verildi! Fatih Terim... (GS spor haberi)

4. TORBANIN LİDERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan giren Galatasaray, bu kulvarda lider durumda bulunan tek takım oldu. E Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, Olympique Marsilya'nın Avrupa hayallerine son verirken, 11 puanla liderliğine devam etti.

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