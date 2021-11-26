PFDK'dan Terim'e 6 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen hafta oynanan maçlarla ilgili kararlarını açıkladı. PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'e 6 maç ve toplamda 29 bin 500 TL para cezası verdi. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e ise 3 ay ve 21 günlük hak mahrumiyeti cezaları verildi. PFDK, derbi nedeniyle kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve teknik direktör Fatih Terim'e toplam 505 bin 500 TL para cezası verildiğini duyurdu.