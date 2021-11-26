Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, Avrupa'da fırtına estirmeye devam ediyor. Hafta içinde Fenerbahçe'ye yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşamasına karşın Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek adeta patlama yaptı. Karşılaşmaya Nef Stadı'nı dolduran taraftarlarının büyük desteğiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, gol sahnesini 11. dakikada Cicaldau ile açtı. Baskıyı bir an olsun bırakmayan temsilcimiz 30'da bir gol daha buldu. Cicaldau'nun çevirdiği top Caleta-Car'a çarpıp ağlarla buluştu.

LAZİO, RUSYA'DA RAHAT KAZANDI

64'te sahanın başarılı ismi ve ilk golün asistini yapan Feghouli bu kez sahnedeydi. 82'de oyuna giren Ryan Babel de bir dakika sonra golünü yazıp bu futbol şölenine ortak oldu. Marsilya adına ise 2 gol 68 ve 85'te Milik'ten geldi. Galatasaray sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ile dün akşam Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda mağlup eden Lazio gruptan çıkmayı garantiledi. Liderlik ise İtalya'da belli olacak. Galatasaray'a 9 Aralık'ta oynanacak karşılaşmada 1 puan yetecek.

4. KEZ GRUPTAN ÇIKTI

Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı mağlup ederek gruplardan çıkmayı garantileyen Galatasaray 4. kez gruplardan çıkmayı başardı.

AĞIR ROMAN

Galatasaray'da Rumenler iş başında... Dün akşam sıra Cicaldau'daydı. Süper Lig'de 3 golü bulunan Alex, Marsilya karşısında takımını öne geçirdi ve Avrupa'da da golle tanıştı. Bu da yetmedi ikinci golü de hazırlayan isim oldu.