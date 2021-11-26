Müthiş oynadık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda Fransız ekibini överken, "Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli kadrosu olan, bu sene ilk defa 4 yiyen... Teknik direktörüyle, takımıyla müthiş bir takımı yendik ve çocukları kutluyorum. Taraftarımızı kutluyorum, işte böyle olmalı. Çok daha farklı bir şey olabilirdi. 3-0'dan sonra hemen penaltı, 4-1'den sonra hemen gol olmasına rağmen goller kaçırdık" dedi.



ŞİMDİ KEYFİNİ SÜRELİM

Terim , "Baştan sonra kadar Avrupa takımı gibi oynadık. Güzel maça damgasını vuran da bir hakem vardı. İletişimi mükemmeldi, oynamaya müsaade etti. İyi futbola katkısı oldu. Namağlup ve lider devam ediyoruz. Şu ana kadar liderliği garantilemiş olmamız lazımdı. Buraya kalmazdı. Şubat ayını her türlü garantiledik. Şimdi keyfini sürelim. Roma'ya gideceğiz. Liderlik yakışır" diye konuştu.