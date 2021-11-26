GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Marsilya maçı Fransa basınında manşetlerde!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray , gruptaki 5. karşılaşmasında Fransız ekibi Olympique Marsilya 'yı ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Puanını 11'e yükselten Galatasaray, son maçlar öncesi grup birinciliği için önemli bir avantajı da elinde tutmuş oldu. Sarı-kırmızılılar, gruptaki son karşılaşmasını 8 puanı bulunan Lazio'ya karşı oynayacak. Aslan'a liderlik için beraberlik yetecek.