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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Marsilya maçı Fransa basınında manşetlerde!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 5. maçında sahasında Olympique Marsilya'yı ağırlayan temsilcimiz Galatasaray, rakibini 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü ve son maçlar öncesi Lazio ile puan farkını korudu. Fransız basını ise Marsilya'nın bu yenilgisini manşetlerine taşırken Galatasaray'ın oynadığı futbola övgüler yağdırdı. İşte o başlıklardan bazıları... (fotomac.com.tr - Tuğçe Erginkoç / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 07:54 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 07:56
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Marsilya maçı Fransa basınında manşetlerde!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. karşılaşmasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün oyununu maç sonuna kadar sürdürdü ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Marsilya maçı Fransa basınında manşetlerde!

Puanını 11'e yükselten Galatasaray, son maçlar öncesi grup birinciliği için önemli bir avantajı da elinde tutmuş oldu. Sarı-kırmızılılar, gruptaki son karşılaşmasını 8 puanı bulunan Lazio'ya karşı oynayacak. Aslan'a liderlik için beraberlik yetecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Marsilya maçı Fransa basınında manşetlerde!

Öte yandan Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki iyi futbolu ve farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Marsilya'nın futbolunu eleştiren Fransızlar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu performansa ise övgüler yağdırdı. İşte Fransız basınında maçla ilgili atılan başlıklardan bazıları şöyle...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Marsilya maçı Fransa basınında manşetlerde!

L'EQUIPE

"Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Marsilya maçı Fransa basınında manşetlerde!

FOOT MERCATO

"Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray-Marsilya maçı Fransa basınında manşetlerde!

EUROSPORT FRANCE

"Marsilya, Türkiye'deki yenilgisinin ardından elendi"

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