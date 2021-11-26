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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Avrupa Ligi gruplarına 4. torbadan girip lider olan tek takım!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırlayan Galatasaray sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmüştü. Sarı-kırmızılıların grupta birinci sıraya yerleşmesi dikkat çeken bir detaya neden oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 14:39
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Avrupa Ligi gruplarına 4. torbadan girip lider olan tek takım!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle 11 puanla liderliğine devam ederken, bir alanda daha zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon grup kuralarına dördüncü torbadan girip, 5. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturan tek takım olarak dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne dördüncü torbadan katılan 8 takımın 5. maçların sonucunda gruplarındaki pozisyonlarına bakıldığında durum şöyle:

A Grubu: Brondby 4. sırada
B Grubu: Sturm Graz 4. sırada
C Grubu: Legia 4. sırada
D Grubu: Royal Antwerp 4. sırada
E Grubu: Galatasaray 1. sırada
F Grubu: Midtjylland 3. sırada
G Grubu: Ferencvaros 4. sırada
H Grubu: Rapid Wien 4. sırada

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