Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl lider çıkar? İşte o ihtimaller

Grubun diğer maçında Lazio deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık skorla devirdi. Galatasaray ve Lazio, bu sonuçların ardından gruptan çıkmayı garantiledi. Peki, sarı-kırmızılılar gruptan nasıl lider olarak çıkar? İşte cevabı...

GALATASARAY GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

Galatasaray ve Lazio'nun şimdiye kadar attığı ve yediği goller eşit. İki takım da 4 averaja sahip. Dolayısıyla Lazio'nun 1-0 galip gelmesi dahi Galatasaray'ı grupta 2. konuma düşürüyor. Bu nedenle sarı kırmızılı ekibin grubu lider tamamlamak için Roma'dan en az 1 puanla dönmek zorunda.