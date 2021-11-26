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Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl lider çıkar? İşte o ihtimaller

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Fransız temsilcisi Marsilya'yı sahasında 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki format gereği gruplarını lider tamamlayan takımlar diret olarak son 16 turuna çıkacak. Sarı-kırmızılılar da grubunu zirvede bitirip şubat ayını maç oynamadan geçmek istiyor. Peki Galatasaray gruptan nasıl lider çıkar? İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 yolu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 10:22
Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl lider çıkar? İşte o ihtimaller

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı Nef Stadı'nda konuk etti. Zorlu karşılaşma sarı-kırmızılıların 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl lider çıkar? İşte o ihtimaller

Grubun diğer maçında Lazio deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık skorla devirdi. Galatasaray ve Lazio, bu sonuçların ardından gruptan çıkmayı garantiledi. Peki, sarı-kırmızılılar gruptan nasıl lider olarak çıkar? İşte cevabı...

Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl lider çıkar? İşte o ihtimaller

GALATASARAY GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

Galatasaray ve Lazio'nun şimdiye kadar attığı ve yediği goller eşit. İki takım da 4 averaja sahip. Dolayısıyla Lazio'nun 1-0 galip gelmesi dahi Galatasaray'ı grupta 2. konuma düşürüyor. Bu nedenle sarı kırmızılı ekibin grubu lider tamamlamak için Roma'dan en az 1 puanla dönmek zorunda.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl lider çıkar? İşte o ihtimaller

GRUPTAN LİDER ÇIKMAK NEDEN AVANTAJLI?

Gruptan lider olarak çıkan takımlar, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunu atlayıp direkt olarak son 16 turuna kalıyor. Dolayısıyla grubu lider bitirmesi halinde Aslan'ın kupaya giden yolu bir tur daha kısalacak.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl lider çıkar? İşte o ihtimaller

Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :

1- Galatasaray / 11 puan

2- Lazio / 8 puan

3- Marsilya / 4 puan

4- Lokomotiv Moskova / 2 puan

Galatasaray Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl lider çıkar? İşte o ihtimaller

3. SIRADA BİTİRENLER KONFERANS LİGİ'NE

Öte yandan Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

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