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12. adam muhteşemdi

Sarı-kırmızılılar, rakibin üstüne kabus gibi çöktü. İlk maçta arıza çıkaran Guendouzi maç boyu ıslıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
12. adam muhteşemdi
Galatasaray taraftarı, maça yoğun ilgi gösterdi. F.Bahçe yenilgisine rağmen NEF Stadyumu'nu dolduran futbolseverler, Marsilya karşılaşmasında rakibine adeta kabus oldu. Maçı yaklaşık 40 bin taraftar takip etti. İlk Marsilya maçında saha içinde arıza çıkaran maç sonu paylaşımlarıyla tepki çeken Guendouzi 90 dakika ıslıklandı. Öte yandan, Öğretmenler Günü dolayısıyla pankart astı. Tribünde "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" yazılı pankarta yer verildi. Şehit olan Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz da dün unutulmadı.
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