TRANSFER HABERİ - Fatih Terim onu istiyordu! Felipe Melo'nun yeni takımı... (GS haberi)

Süper Lig 'de 13. haftanın sonuna gelinirken, beklentilerin oldukça altında kalarak 21 puanla 8. sırada kendine yer bulabilen Galatasaray 'da moraller bozuk.

Son oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 2-1 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, ara transfer dönemi yaklaştıkca transfer girişimlerini de artırmış durumda.

Birçok isimle temaslarını sürdüren Aslan'da daha önce teknik patron Fatih Terim'in kendisi için "Bir telefon uzaklığımızda. Gel dememizi bekliyor. Hemen uçağa binip takıma katılabilir" dediği Melo hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.