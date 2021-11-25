Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Fatih Terim onu istiyordu! Felipe Melo'nun yeni takımı... (GS haberi)

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim onu istiyordu! Felipe Melo'nun yeni takımı... (GS haberi)

Spor haberi... Süper Lig'de zirve ile olan puan farkı iyiden iyiye açılan Galatasaray çıkış arıyor. Devre arası takıma yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde bulunan isimlerden olan eski oyuncusu Felipe Melo'dan haber var. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:50
TRANSFER HABERİ - Fatih Terim onu istiyordu! Felipe Melo'nun yeni takımı... (GS haberi)

Süper Lig'de 13. haftanın sonuna gelinirken, beklentilerin oldukça altında kalarak 21 puanla 8. sırada kendine yer bulabilen Galatasaray'da moraller bozuk.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim onu istiyordu! Felipe Melo'nun yeni takımı... (GS haberi)

Son oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 2-1 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, ara transfer dönemi yaklaştıkca transfer girişimlerini de artırmış durumda.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim onu istiyordu! Felipe Melo'nun yeni takımı... (GS haberi)

Birçok isimle temaslarını sürdüren Aslan'da daha önce teknik patron Fatih Terim'in kendisi için "Bir telefon uzaklığımızda. Gel dememizi bekliyor. Hemen uçağa binip takıma katılabilir" dediği Melo hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim onu istiyordu! Felipe Melo'nun yeni takımı... (GS haberi)

Terim'in devre arası futbolcu olarak kadroya katıp, ardından teknik ekibinde devam etmesini istediği Felipe Melo, kulübü Palmeiras'ta son maçlarına çıkıyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim onu istiyordu! Felipe Melo'nun yeni takımı... (GS haberi)

Brezilya basınından tecreübeli oyuncu için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Galatasaray cephesini üzecek bir de gelişme yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim onu istiyordu! Felipe Melo'nun yeni takımı... (GS haberi)

Habere göre; 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, Internacional tarafından sunulan iki yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.

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