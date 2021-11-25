Hayati bir maç

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı öncesi F.Bahçe derbisiyle ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Terim, "Kazanmamız halinde Lazio'nun galibiyeti dışındaki sonuçlarda direkt çıkacağımız bir ortamda bu illüzyonlarla kaybedecek vakit yok. Marsilya maçının öneminin önüne herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum. Ben yüzlerce maç oynamışım, tonlarca maç kazanmışım, galibiyetlerim şampiyonluklarım çok" yorumunu yaptı.



ŞUBATI PAS GEÇERİZ

Lider çıkmaları halinde şubat ayında Avrupa maçı yapmayacaklarını belirten Terim, genç kadroyla ilgili "Oyuncularım her geçen gün daha iyi olacak. Gençlere güveniyorum yeri geldiğinde kızıyorum. En çok gol pozisyonuna giren, en az gol pozisyonu veren takımız. Ancak az gol atıp, çok gol yiyoruz. Şampiyonluktan çok daha büyük bir hedefim var. Sayın başkanın vizyonu, beni motive etti. Bu çocuklar benim evladım. Tüm yanlışların, hataların sorumluluğunu alıyorum" diye konuştu.