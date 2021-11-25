Galatasaray'da Necati Ateş Marsilya maçı öncesinde konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılara gruptan çıkmak için bir puan yetiyor.

Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş, Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Ateş'in o sözleri;

Galatasaray taraftarı her zaman stadımızı dolduruyor. %100 kapasite olunca Fenerbahçe maçında gördük taraftarımızın gücünü. Lokomotiv maçını kazansaydık, çok daha rahat olacaktık, belki 2. sırayı cebimize koyacaktık. Yine de kendi işimizi kendimiz görmek istiyoruz.

Hocamız forvet tercihlerini Diagne, Halil, Mohamed olarak üçünden de yana kullanıyor. Geçen hafta Diagne'nin bize göre %100 olan golü verilmedi, inşallah bugün onun tekrarını atar ve biz de o şekilde kazanırız.