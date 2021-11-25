Galatasaray Marsilya maçı CANLI izle! GS Marsilya maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında temsilcilerimizden Galatasaray ile Marsilya kozlarını paylaşıyor. NEF Stadyumu'nda oynanan müsabakada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalıyor. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Robert Kempter üstleniyor.

Kritik karşılaşma sarı-kırmızılıların için büyük önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde iyi bir grafik çizen Aslan, saha ve seyirci avantajıyla kazanıp gruptan lider çıkma yolunda avantajını sürdürmeyi amaçlıyor.





GALATASARAY - MARSİLYA MAÇINDA İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Cicaldau, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne

MARSİLYA: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Lirola, Dieng, Milik

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Marsilya maçı saat 20:45'te başladı. Zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor. Mücadele ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alıyor.

MARSİLYA'DA PAYET İLE RONGIER CEZALI!

Marsilya'da Dimitri Payet ile Valentin Rongier cezalarından dolayı Galatasaray'a karşı forma giyemiyor.

AVRUPA KUPALARINDA 299. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 298 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 396 kez havalandırırken, kalesinde ise 444 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 92. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 91 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 36 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 123 gol atarken, kalesinde ise 132 gole engel olamadı.

BU SEZON AVRUPA'DA 10 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 10 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 4 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak İstanbul'da karşılaştığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.