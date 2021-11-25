Galatasaray Lazio maçı sonrası Mbaye Diagne: Hayalim UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da santrfor Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan ötürü mutlu olduğunu söyleyen Diagne, "Çok mutluyum. Oyuna girdim ve takıma yardımcı oldum. Aldığımız sonuçtan da çok mutluyum. Allah yolumuzu açtı." dedi.

Lazio maçı için konuşan golcü oyuncu, "Lazio ile zor bir maç olacak. Orada da kafamız dik olacak ve istediğimiz sonucu alacağız. Allah, bize yardım edecek ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Diagne, son olarak "Hayalim Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak." diyerek sözlerini noktaladı.



