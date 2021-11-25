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GALATASARAY HABERLERİ: Kozlar Galatasaray'ın elinde! Marsilya maçında tur gelebilir

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Marsilya maçı öncesi insa hesaplar yapıyor. Buna göre Galatasaray, Marsilya maçı sonrasında liderliği garantileyebilir ve adını bir üst tura yazdırabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Kozlar Galatasaray'ın elinde! Marsilya maçında tur gelebilir
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E Grubu'nda çıktığı 4 maçta topladığı 8 puanla zirvede oturan Galatasaray, Marsilya karşısında liderliği garantileyebilir. Sarı-kırmızılı takım Marsilya'yı yener ve Lazio deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya puan kaybederse, Galatasaray grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Aslan berabere kalır, Lazio yenilirse, sarı-kırmızılılar grubundan lider çıkacak. Aslan beraberlik alır, Lazio yenerse, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın gruptan çıkma şansı kalmayacağı için ikinci sırayı yani play-off'u garantileyecek. Liderlik İtalya'daki maça kalacak.

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