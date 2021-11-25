GALATASARAY HABERLERİ: Kozlar Galatasaray'ın elinde! Marsilya maçında tur gelebilir

Aslan berabere kalır, Lazio yenilirse, sarı-kırmızılılar grubundan lider çıkacak. Aslan beraberlik alır, Lazio yenerse, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın gruptan çıkma şansı kalmayacağı için ikinci sırayı yani play-off'u garantileyecek. Liderlik İtalya'daki maça kalacak.
Aslan berabere kalır, Lazio yenilirse, sarı-kırmızılılar grubundan lider çıkacak. Aslan beraberlik alır, Lazio yenerse, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın gruptan çıkma şansı kalmayacağı için ikinci sırayı yani play-off'u garantileyecek. Liderlik İtalya'daki maça kalacak.
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