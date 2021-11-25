Fatih Terim Galatasaray Marsilya maçının ardından konuştu! "Şu ana kadar..."

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Marsilya ile karşılaştı. Mücadele temsilcimizin 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray Marsilya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri;

"Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli kadrosu olan, bu sene ilk defa 4 yiyen... Teknik direktörüyle, takımıyla müthiş bir takımı yendik ve çocukları kutluyorum. Taraftarımızı kutluyorum, işte böyle olmalı. Yine goller kaçırdık. Baştan sonra kadar Avrupa takımı gibi oynadık. Güzel maça damgasını vuran da bir hakem vardı. İletişimi mükemmeldi, oynamaya müsaade etti. İyi futbola katkısı oldu."

"Namağlup ve lider devam ediyoruz. Şu ana kadar liderliği garantilemiş olmamız lazımdı. Buraya kalmazdı. Şubat'ı her türlü garantiledik. Şimdi işin keyfini sürelim. Bize yakışan yer orası."