TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan ve lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 12'ye yükselen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in orta saha bölgesine transfer istediği belirtilirken, listenin ilk sırasına eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny alınmıştı.
Akşam Gazetesi'nin İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Galatasaray ve Arsenal, Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin transferi için prensip anlaşmasına vardı. Mikel Arteta'nın geçtiğimiz sezondan beri kadroda düşünmediği Elneny'nin de Galatasaray'da oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi.