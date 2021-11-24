TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Süper Lig 'in 13. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe 'ye 2-1 mağlup olan ve lider Trabzonspor 'la arasındaki puan farkı 12'ye yükselen Galatasaray 'da gözler transfere çevrildi.

Akşam Gazetesi'nin İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Galatasaray ve Arsenal, Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin transferi için prensip anlaşmasına vardı. Mikel Arteta'nın geçtiğimiz sezondan beri kadroda düşünmediği Elneny'nin de Galatasaray'da oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi.