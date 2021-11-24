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TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olan ve lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 12'ye çıkan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny ile el sıkıştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 09:52
TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan ve lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 12'ye yükselen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Teknik direktör Fatih Terim'in orta saha bölgesine transfer istediği belirtilirken, listenin ilk sırasına eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny alınmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Akşam Gazetesi'nin İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Galatasaray ve Arsenal, Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin transferi için prensip anlaşmasına vardı. Mikel Arteta'nın geçtiğimiz sezondan beri kadroda düşünmediği Elneny'nin de Galatasaray'da oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Galatasaray'ın Elneny'yi önce 6 aylığına kiralayacağı iddia edilirken sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bonservisiyle kadrosuna dahil etmeyi planladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların, Elneny için Arsenal'e kiralama bedeli ödemeyeceği ifade edilirken oyuncunun 6 aylık ödemesini gerçekleştireceği iddia edildi. Galatasaray'ın Elneny'ye 6 aylık için 1 milyon 250 bin Euro ödeyeceği bonservisiyle kadrosuna katması halinde yıllık ücretinin 2.2 milyon Euro olacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen başarılı futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Elneny'nin piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

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