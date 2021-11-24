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Kerem'den 4 yıldız göndermesi

Kerem Aktürkoğlu'ndan kaybettikleri Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken bir hamle geldi. Milli futbolcu, derbiden 24 saat geçtikten sonra kişisel sosyal medya hesaplarından maçtan bir karesini paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Kerem'den 4 yıldız göndermesi

Kerem Aktürkoğlu'ndan kaybettikleri Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken bir hamle geldi. Milli futbolcu, derbiden 24 saat geçtikten sonra kişisel sosyal medya hesaplarından maçtan bir karesini paylaştı. Gönderisine '4 yıldız' notunu düşen 23 yaşındaki hücumcunun bu hareketi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Kerem'in yaptığı paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

DEVLER PEŞİNDE
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sezon tam anlamıyla parlıyor. Fenerbahçe maçıyla birlikte bu sezon toplamda 9. golünü ağlara yolladı. Milli Takım forması altında 3 golü bulunan genç yıldız, Galatasaray'da ise 6. golünü kaydetti. Gösterdiği yüksek performansla Avrupalı menajerlerin takibine giren futbolcuyu, ünlü takımların takip ettiği belirtiliyor.

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