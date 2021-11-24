Haberler Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim'e ağır ceza yolda! PFDK...

Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim'e ağır ceza yolda! PFDK...

Galatasaray'da son dakika haberi... Derbide kırmızı kart gören Fatih Terim ile Halil Umut Meler’in raporu şok etkisi yarattı. Meler, Terim’in kendisine ağır küfürler ettiğini ve yasak olmasına rağmen soyunma odasına girdiğini söyledi. PFDK'ya sevk edilen deneyimli çalıştırıcının 3 ile 8 maç arasında ceza alabileceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim'e ağır ceza yolda! PFDK...

Fenerbahçe karşısında şok bir yenilgi alan Galatasaray'a bir kötü haber de Fatih Terim'den geldi... Derbide hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gösteren ve kırmızı kart gören tecrübeli teknik adama ağır ceza yolda. Derbiyle ilgili raporunu Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderen Halil Umut Meler'in Terim'le ilgili şok ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İddialara göre Meler raporuna, tecrübeli hocanın kendisine kırmızı kart gördükten sonra ağır küfürler ettiğini, ayrıca maçın sonunda yasak olmasına rağmen soyunma odasına girdiğini yazdı.

Takvim'in haberine göre, profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yarın yapacağı toplantı sonrasında Terim'le ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Tecrübeli hocanın 3 ile 8 maç arasında ceza alabileceği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da maç sonunda yaptığı açıklamalar nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alabileceği öğrenildi.

İlk yarıda sarı sart gören Terim, Fenerbahçe'nin ikinci golü sonrası itirazları nedeniyle tribüne gönderilmişti.

DİĞER
Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! "Her hali ayrı güzel" yorumları yağdı...
Efsane Cuma kampanyası öncesi uyarı geldi! Dikkat para cezası kesilebilir
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor