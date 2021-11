Eşitlik istiyoruz

Başkan Burak Elmas, her konuda eşitliğin sağlanmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Elmas şöyle konuştu. Her takımın sadece sahadaki doğru hareketleriyle maçı kazanabildiği, verilen kararlarda vicdani rahatlık olduğu bir sisteme geçiş konusunda hızla ilerlemememiz lazım. Dosyalarımızı da sunduk. Ciddi bir hazırlık yaptık. Her kulübe eşit adalet, eşit takdir hakları ve eşit cezalar prensibimiz. Federasyonun da işi kolay değil, bunun olmasını istemeyen içeride dışarıda bir kesim var.

İŞTE İTİRAZ EDİLEN POZİSYONLAR

1- Mesut'un golü öncesi İrfan'ın Kerem'e müdahalesi.

2- Benzer pozisyonda Diagne'nin golünün geçersiz sayılması.

3- Son anlarda Serdar Dursun'un ceza sahası içinde Berkan'a müdahalesi, VAR'ın devreye girmemesi…