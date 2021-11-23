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SPOR HABERİ - Galatasaray'da tek teselli Kerem Aktürkoğlu! Yeni kontrat...

Spor haberi... Galatasaray evinde öne geçtiği derbide Fenerbahçe'ye boyun eğerek bir büyük şok daha yaşadı. Alınan bu mağlubiyet sonrası morallerin bozulmasının yanında, lider Trabzonspor ile puan farkıda iyice açılırken, şampiyonluk yolunda büyük yara alındı. Sarı-Kırmızılılar'da tek teselli Kerem'in oyunu oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
SPOR HABERİ - Galatasaray'da tek teselli Kerem Aktürkoğlu! Yeni kontrat...

Sarı-kırmızılılar sezon başında yüksek bonservisli genç transferler yapmıştı. Galatasaraylılar gelecek adına umutlanmıştı ancak masa başındaki planlar, sahaya yansımadı. Cimbom, Avrupa'da yoluna kararlı bir şekilde gitse de Süper Lig'de büyük bir hüsran yaşıyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da tek teselli Kerem Aktürkoğlu! Yeni kontrat...

Sadece 13 hafta geçmesine rağmen Galatasaray şimdiden 4 yenilgi aldı bile. Bu sezon yolunda giden tek şey Kerem'in performansı oldu. Genç yıldız her maç üzerine koymaya devam ediyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da tek teselli Kerem Aktürkoğlu! Yeni kontrat...

KEREM'DEN 3. GOL
Galatasaray'a Erzincanspor'dan gelen 23 yaşındaki oyuncu kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Genç futbolcu bu sezon Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşılaşmalarından sonra Fenerbahçe ağlarını da sarsarak ligde 3. golünü kaydetti.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da tek teselli Kerem Aktürkoğlu! Yeni kontrat...

Beşiktaş deplasmanında da 1 asisti bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da da 3 gol kaydetti. Avrupa kulüplerinde scoutlar genç oyuncunun maçlarını sürekli takip ediyor. Özellikle Fransız kulüplerinin radarında. Devre arası teklif gelebilir.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da tek teselli Kerem Aktürkoğlu! Yeni kontrat...

5 YILLIK KONTRAT
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Sarı-kırmızılılar genç oyuncuya sezon bitiminde 5 yıllık yeni kontrat önerecek. Cimbom 20 milyon euro da çıkış bedeli koyacak.

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