SPOR HABERİ - Galatasaray'da tek teselli Kerem Aktürkoğlu! Yeni kontrat...

Sarı-kırmızılılar sezon başında yüksek bonservisli genç transferler yapmıştı. Galatasaraylılar gelecek adına umutlanmıştı ancak masa başındaki planlar, sahaya yansımadı. Cimbom, Avrupa'da yoluna kararlı bir şekilde gitse de Süper Lig'de büyük bir hüsran yaşıyor.

Sadece 13 hafta geçmesine rağmen Galatasaray şimdiden 4 yenilgi aldı bile. Bu sezon yolunda giden tek şey Kerem'in performansı oldu. Genç yıldız her maç üzerine koymaya devam ediyor.