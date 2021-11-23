Öne geçmek yaramıyor

Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, ilk golü attığı maçlarda skoru korumakta zorlanıyor. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 13 maçın 8'inde ilk golü atan taraf olan sarı-kırmızılılar, 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan yitirdi.

Galatasaray'ın bu sezon özellikle büyük maçlarda skor üstünlüğünü koruyamaması dikkati çekiyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle giren rakipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda öne geçmesine rağmen puan kaybetmesi camiada ekstra moral bozukluğuna neden oldu.