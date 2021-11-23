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Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Spor haberi... Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, zirveyle farkı kapatamadığı gibi Sarı-Lacivertli ekibin de gerisine düştü. Ayrıca kırmızı kart gören Fatih Terim 1 ile 3 maç, Burak Elmas ise hak mahrumiyeti cezası alacak. Bazı tribünler de kapatılacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup almaktan kurtulamadı. Sarı-kırmızılılar aynı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi öne geçmesine rağmen bir derbiyi daha mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Yaşanan hayal kırıklığı ve üzüntü bir yana Galatasaray ligde 21 puanda kaldı ve Fenerbahçe'nin de gerisine düştü. Ayrıca lider Trabzonspor ile arasındaki farkı da kapatamadı. 52 bin taraftarı önünde Fenerbahçe'ye boyun eğen sarı-kırmızılı ekibin kayıpları bununla da sınırlı değil... Galatasaray'a ağır cezalar yolda...

Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

HALİL UMUT MELER'İN RAPORUNA BAĞLI
Derbide kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim, hakem Halil Umut Meler'in raporuna yazacaklarına göre en az 1 ile 3 maç takımın başında yer almayacak. Daha fazla ceza alma ihtimali de bulunuyor.

Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Maçın ardından Futbol Federasyonu ve MHK'yı hedef alan Başkan Burak Elmas'a da talimatlara aykırı bir şekilde statta basın toplantısı düzenlemesi nedeniyle hem hak mahrumiyeti hem de para cezası gelecek.

Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Derbide sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürlü tezahürattan dolayı da sarı-kırmızılı kulübe para cezası gelecek. Ayrıca Altay maçında bazı tribünler blokeli olacak.

Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

SADECE 3 MAÇI ÇEVİRDİ!
Galatasaray, ligde ilk golü yediği 5 maçın 3'ünden puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geri düştüğü Hatay ve Göztepe maçlarını 2-1 kazanırken, Karagümrük müsabakasından ise 1-1 beraberlikle ayrıldı. Terim'in öğrencileri, Alanya maçını 1-0, Kayseri karşılaşmasını ise 3-0 kaybetti.

Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

-Galatasaray'ın lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (51) ve gol yediği (160) rakibi Fenerbahçe...

Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

-Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında en fazla Süper Lig mağlubiyeti aldığı rakibi 9. mağlubiyeti ile Fenerbahçe...

Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

-Cimbom'un Süper Lig tarihinde mağlubiyet sayısının galibiyet sayısından daha fazla olduğu tek rakibi Fenerbahçe... Sarı-lacivertli takım bu galibiyetle (35-51) farkı 16 karşılaşmaya çıkardı.

Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

-Fenerbahçe, Mart 2011'den (1-2) bu yana ilk kez Galatasaray'a konuk olduğu bir Süper Lig maçını geri düşmesine rağmen kazanmasını bildi.

Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

-Pereira, Lucescu'nun rekorunu tarihe göndü. 2002'de Beşiktaş'ın başındayken Rumen teknik adam, Fatih Terim'e konuk olduğu Süper Lig maçından galip ayrılmıştı.

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