Galatasaray'da hasar büyük! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup almaktan kurtulamadı. Sarı-kırmızılılar aynı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi öne geçmesine rağmen bir derbiyi daha mağlubiyetle tamamladı.

Yaşanan hayal kırıklığı ve üzüntü bir yana Galatasaray ligde 21 puanda kaldı ve Fenerbahçe'nin de gerisine düştü. Ayrıca lider Trabzonspor ile arasındaki farkı da kapatamadı. 52 bin taraftarı önünde Fenerbahçe'ye boyun eğen sarı-kırmızılı ekibin kayıpları bununla da sınırlı değil... Galatasaray'a ağır cezalar yolda...