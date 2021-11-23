GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Halil Umut Meler'e şok sözler! "Yiyorsa gelip..."

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde zaman zaman saha içinde yükselen tansiyon, kulübeye de yansıdı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, her iki devrenin uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.