GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Halil Umut Meler'e şok sözler! "Yiyorsa gelip..."

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde zaman zaman saha içinde yükselen tansiyon, kulübeye de yansıdı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, her iki devrenin uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
45+3'te hakem Halil Umut Meler, oyun alanını terk etmeyen topa dokunduğu gerekçesiyle Terim'e ilk sarı kartı gösterdi. Terim, ısrarla çizgiyi geçmediğini savundu ve eliyle ayak uçlarını işaret etti.
"YİYORSA GELİP BURADA GÖSTER!"
90+6'da Meler, itirazları nedeniyle Terim e 10 metre mesafeden kırmızı kart gösterdi. Hürriyet'in haberine göre; çok sinirlenen Terim'in hakeme "Yiyorsa gelip burada göstersene!" dediği duyuldu.