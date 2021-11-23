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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Halil Umut Meler'e şok sözler! "Yiyorsa gelip..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe derbisinin son anlarında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Gördüğü kart sonrası sinirlerine hakim olamayan Terim'in, maçın hakemi Halil Umut Meler'le yaşadığı diyalog ortaya çıkarken, hakem raporunda küfür ve hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 09:08
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Halil Umut Meler'e şok sözler! "Yiyorsa gelip..."

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde zaman zaman saha içinde yükselen tansiyon, kulübeye de yansıdı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, her iki devrenin uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Halil Umut Meler'e şok sözler! "Yiyorsa gelip..."

45+3'te hakem Halil Umut Meler, oyun alanını terk etmeyen topa dokunduğu gerekçesiyle Terim'e ilk sarı kartı gösterdi. Terim, ısrarla çizgiyi geçmediğini savundu ve eliyle ayak uçlarını işaret etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Halil Umut Meler'e şok sözler! "Yiyorsa gelip..."

"YİYORSA GELİP BURADA GÖSTER!"

90+6'da Meler, itirazları nedeniyle Terim e 10 metre mesafeden kırmızı kart gösterdi. Hürriyet'in haberine göre; çok sinirlenen Terim'in hakeme "Yiyorsa gelip burada göstersene!" dediği duyuldu.

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