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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana da tribünden takip etti

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiyi Nef Stadyumu'nda sürpriz bir isim de takip etti. Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana, %100 kapasiteyle oynanan derbiyi yerinde izledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 12:16 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 12:16
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana da tribünden takip etti

Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini eşiyle birlikte Nef Stadyumu'ndan takip etti. 1.7 milyon takipçili Instagram hesabından derbiden paylaşımlar yapan Pramana, atmosferden çok etkilendiğini ve Endonezya'daki maçlarda da %100 kapasitenin uygulanmasını dilediğini ifade etti.

Gilang Widya Pramana'nın derbiyle ilgili yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Avrupa'daki futbol atmosferi çok farklı. Maç sırasında ayakta durmak zorunda kaldık çünkü taraftarlar oturmak istemedi. Otursaydık maçı izleyemeyecektik. İstanbul Derbisi, Galatasaray taraftarıyla %100 dolu şekilde oynandı. Maçın tansiyonu çok yüksekti. Fenerbahçeli bir futbolcu topu aldığı anda tribünlerden ıslıklama ve hakaret sesleri çıkıyordu. Ama yeniden futbolun draması kendisini gösterdi ve konuk ekip son dakika golüyle galibiyeti almayı başardı.

Türkiye'de taraftarlar stadyumları %100 kapasiteyle doldurabiliyor. Derbide 60 bin bilet satılmıştı. Maça girerken çift aşı zorunluluğu vardı. Umarım Endonezya futbolunda da bu şeklide bir karar alınır ve futbol endüstrisi gelişmeye devam eder.

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