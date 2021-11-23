Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana da tribünden takip etti

Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini eşiyle birlikte Nef Stadyumu'ndan takip etti. 1.7 milyon takipçili Instagram hesabından derbiden paylaşımlar yapan Pramana, atmosferden çok etkilendiğini ve Endonezya'daki maçlarda da %100 kapasitenin uygulanmasını dilediğini ifade etti.

Gilang Widya Pramana'nın derbiyle ilgili yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Avrupa'daki futbol atmosferi çok farklı. Maç sırasında ayakta durmak zorunda kaldık çünkü taraftarlar oturmak istemedi. Otursaydık maçı izleyemeyecektik. İstanbul Derbisi, Galatasaray taraftarıyla %100 dolu şekilde oynandı. Maçın tansiyonu çok yüksekti. Fenerbahçeli bir futbolcu topu aldığı anda tribünlerden ıslıklama ve hakaret sesleri çıkıyordu. Ama yeniden futbolun draması kendisini gösterdi ve konuk ekip son dakika golüyle galibiyeti almayı başardı.

Türkiye'de taraftarlar stadyumları %100 kapasiteyle doldurabiliyor. Derbide 60 bin bilet satılmıştı. Maça girerken çift aşı zorunluluğu vardı. Umarım Endonezya futbolunda da bu şeklide bir karar alınır ve futbol endüstrisi gelişmeye devam eder.