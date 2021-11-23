Haberler Galatasaray Eleştirilerin odağında

Eleştirilerin odağında

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4. döneminde Kadıköy deplasmanında 2 galibiyet kazanmasına karşın iç sahada Fenerbahçe karşısında hiç galip gelemedi. Ayrıca Galatasaray'da özellikle hücum bölgesinde yapılan tercihler sorgulanmaya başlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
Eleştirilerin odağında

Derbiye Halil Dervişoğlu ile tek forvet başlayan Terim'in Diagne ve Mostafa Mohamed'i doğrudan tercih etmemesi tartışma konusu oldu. Ayrıca Halil'in etkisiz kalmasına karşın diğer iki golcünün oyuna genç sokulması da tepki çekti.

7 YILDIR HASRET
Sahasında Fenerbahçe'ye yenilmekten kurtulamayan sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda çıktığı son 7 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-15 sezonunda 2-1'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 7 karşılaşmada 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

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