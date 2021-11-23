Eleştirilerin odağında

Derbiye Halil Dervişoğlu ile tek forvet başlayan Terim'in Diagne ve Mostafa Mohamed'i doğrudan tercih etmemesi tartışma konusu oldu. Ayrıca Halil'in etkisiz kalmasına karşın diğer iki golcünün oyuna genç sokulması da tepki çekti.

7 YILDIR HASRET

Sahasında Fenerbahçe'ye yenilmekten kurtulamayan sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda çıktığı son 7 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-15 sezonunda 2-1'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 7 karşılaşmada 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.