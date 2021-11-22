G.Saray Başkanı Burak Elmas, maçın ardından basının karşısına geçti. Halil Umut Meler'i hedef alarak sözlerine başlayan Elmas'ın öne çıkan açıklamaları şunlar: "NEF Stadı'nda çok çok çok kötü ve artniyetli bir hakem performansı vardı. Bu hakemin daha önce de burada kötü performansları oldu. Oyuncularımıza kart ve kartlar vermek üzerine yoğun çaba sarf eden bir yönetim vardı. Biz takımımıza güveniyoruz. Bu işi başaracağız. Galatasaray, devrimle Türk futbolunun öncüsü olacak."



TFF'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

"Tek tek hakem kararlarını söylemeyeceğim. Genel olarak çok kötü. Galatasaray'ın saha ve seyirci avantajını sergileyecek performansını engelledi. Bunlar hatadan çıkıp, bir projenin parçası haline geliyor. Hocamıza verdiği kart, verdiği vermediği fauller, kartlar… TFF'ye maçlara gelen üyeleriyle ilgili uyarı yapmak istiyorum. Buraya gelen yetkili nasıl davranacağını bilmiyor. Nerede nasıl davranacağını bilmeyen yetkiliyi göndermeyin bir daha, ev sahibi olmayacağız. TFF yetkilisi haddini bilmedi."

TFF'YE GİDECEK

Elmas, bugün federasyondan randevu isteyeceğini belirtip, "MHK Başkanı'nın da olmasını isteyeceğim. Hakemin maç raporunun paylaşılmasını isteyeceğim. Zaten kulüplere el altından veriyorlar" dedi.

G.Saray Başkanı Elmas, F.Bahçeli oyuncuların golden sonra sevincine değindi, "Yedek kulübesinin bizim tribünümüze gelmesi hoş değil. Sayın Ali Koç takımını uyarır sanırım" diye konuştu.



