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Muhteşem koreografi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, pandemi sonrası ilk defa NEF Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. 52 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Mücadele öncesinde inanılmaz bir koreografi vardı. Haftalar öncesinden Fenerbahçe derbisi için hazırlanan taraftarlar son dönemin popüler dizisi Squid Game koreografisi yaptılar. 'Hazırlanın oyun başlıyor' ifadesiyle start alan koreografi '1907 numaralı oyuncu kaybetti' şeklinde sona erdi. Taraftarlar s tadı üzgün şekilde terk ettiler.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Muhteşem koreografi
Sarı-kırmızılı taraftarlar, pandemi sonrası ilk defa NEF Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. 52 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Mücadele öncesinde inanılmaz bir koreografi vardı. Haftalar öncesinden Fenerbahçe derbisi için hazırlanan taraftarlar son dönemin popüler dizisi Squid Game koreografisi yaptılar. 'Hazırlanın oyun başlıyor' ifadesiyle start alan koreografi '1907 numaralı oyuncu kaybetti' şeklinde sona erdi. Taraftarlar s tadı üzgün şekilde terk ettiler.
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