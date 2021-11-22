Menajerler yakın takipte

Galatasaray'ın genç yetenekleri dün akşamki Fenerbahçe derbisinde Avrupalı menajerlerin yakın markajındaydı. Almanya, Fransa ve İtalya'dan bazı kulüp scoutları özel akreditasyonla Nef Stadı'ndaki derbi mücadelesini takip etti. Sarı-kırmızılı takımda Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Berkan ve Cicaldau, Fenerbahçe maçında görücüye çıktı.
Galatasaray'ın genç yetenekleri dün akşamki Fenerbahçe derbisinde Avrupalı menajerlerin yakın markajındaydı. Almanya, Fransa ve İtalya'dan bazı kulüp scoutları özel akreditasyonla Nef Stadı'ndaki derbi mücadelesini takip etti. Sarı-kırmızılı takımda Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Berkan ve Cicaldau, Fenerbahçe maçında görücüye çıktı.