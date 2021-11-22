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Menajerler yakın takipte

Galatasaray'ın genç yetenekleri dün akşamki Fenerbahçe derbisinde Avrupalı menajerlerin yakın markajındaydı. Almanya, Fransa ve İtalya'dan bazı kulüp scoutları özel akreditasyonla Nef Stadı'ndaki derbi mücadelesini takip etti. Sarı-kırmızılı takımda Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Berkan ve Cicaldau, Fenerbahçe maçında görücüye çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Menajerler yakın takipte
Galatasaray'ın genç yetenekleri dün akşamki Fenerbahçe derbisinde Avrupalı menajerlerin yakın markajındaydı. Almanya, Fransa ve İtalya'dan bazı kulüp scoutları özel akreditasyonla Nef Stadı'ndaki derbi mücadelesini takip etti. Sarı-kırmızılı takımda Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Berkan ve Cicaldau, Fenerbahçe maçında görücüye çıktı.
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